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عربي-دولي
وزير الخارجية السوري بسام صباغ في العراق
Lebanon 24
05-12-2024
|
12:43
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وصل وزير الخارجية السوري بسام صباغ ومعاونيه حبيب عباس وأيمن رعد إلى بغداد لعقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية العراقي والإيراني للبحث في آخر تطورات سورية على أن يتوجه بعدها إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الاستئنائي لمجلس جامعة الدول العربية.
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