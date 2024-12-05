وزير الخارجية السوري بسام صباغ في العراق

وصل وزير الخارجية السوري بسام صباغ ومعاونيه حبيب عباس وأيمن رعد إلى بغداد لعقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية العراقي والإيراني للبحث في آخر تطورات سورية على أن يتوجه بعدها إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الاستئنائي لمجلس جامعة الدول العربية.

Advertisement