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هل يستمر ماكرون في منصبه؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 15:14
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته المقررة في أيار 2027، وذلك في كلمة ألقاها غداة سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه في البرلمان.
وقال ماكرون في كلمة مدتها عشر دقائق: "التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية".
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وأضاف أنه يعتزم اختيار رئيس جديد للحكومة في "الأيام المقبلة".
وتابع: "المصوتون لحجب الثقة لا يفكرون إلا في الانتخابات الرئاسية".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "أقصى اليمين و أقصى اليسار تحالفا في جبهة مضادة للجمهورية". (سكاي نيوز)

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