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عربي-دولي

زلزال عنيف جدًا يضرب ولاية أميركية

Lebanon 24
05-12-2024 | 15:35
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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم الخميس بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي.
ووفقا للمركز، كان مركز الزلزال على بعد 56 كيلومترا جنوب غرب مدينة فورتونا على عمق 14 كيلومترا، حيث يعيش 12 ألف شخص.
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وحذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية من تسوماني في كاليفورنيا بعد الزلزال.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. 
(روسيا اليوم)
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