البنتاغون يعلّق على التطورات في سوريا

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عقد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، مؤتمرا صحافيا، الخميس، للتعليق على التطورات في سوريا، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركاء مثل قوات سوريا الديمقراطية لتحقيق مهمة هزيمة داعش".وقال رايدر ردا على سؤال للحرة حول المخاوف من امتداد الحرب من سوريا إلى العراق إن الفراغ الأمني الذي خلقته التدابير القمعية لنظام الأسد هو الذي أدى إلى صعود داعش، الذي امتد إلى العراق، ولهذا السبب تعمل القوات الأميركية بشكل وثيق مع التحالف الدولي لمنع عودة داعش.وأضاف "نريد أن نرى خفضا للتصعيد في سوريا ونحن نراقب الوضع ونتفهم التداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي".وتابع رايدر "لا توجد لدينا خطط للتواصل مع هيئة تحرير الشام المصنفة كمجموعة إرهابية، وأكرر أن لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا".وأكد "نحن موجودون هناك فقط لهزيمة داعش وسنواصل العمل مع شركاء مثل قوات سوريا الديمقراطية لتحقيق هذه المهمة".وأشار رايدر إلى أنه يوجد ثلاثة جنود أميركيين يتم تقييم حالتهم للاشتباه بتعرضهم لارتجاجات دماغية في محيط موقع الفرات للدعم العسكري.وأوضح "نعلم أن ميليشيات مدعومة من إيران وقوات النظام تعمل في المنطقة التي نفذنا فيها الضربة قرب دير الزور، لكن لا زلنا نعمل على تحديد الجهة التي كانت مسؤولة عن استخدام الأنظمة التي استهدفناها".