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عربي-دولي

إسرائيل قلقة من الأحداث في سوريا.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 17:16
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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل أعربت عن قلقها لواشنطن من سيطرة عناصر متطرّفة على سوريا من جهة، أو حدوث سيناريو بديل يتضمن دخول قوات إيرانية إضافية إلى سوريا وزيادة نفوذ طهران من جهة أخرى".
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وأقرّ المسؤول أميركي بأن "خطوط الدفاع للجيش السوري تنهار بسرعة"، وقال إن "قوات الجيش السوري لا تقاتل فعلياً".

وقال مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى لـ"أكسيوس"، إن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية فوجئوا بانهيار خطوط دفاع الجيش السوري بشكل أسرع من المتوقع خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأنه "تم عقد مشاورات عديدة عاجلة داخل قيادة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، على خلفية التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة في حماة وحلب في سوريا".
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