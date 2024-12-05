السلطات الأميركية تعتقل صينياً.. ما هي تهمته؟





وبحسب ما ورد في الدعوى الجنائية، فإن الشاب الصيني، الذي يقيم بشكل غير قانوني في مدينة أونتاريو، متهم بإنفاق مليوني دولار لشراء أسلحة لصالح بيونغ يانغ، إذ زُعم أنه أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بأنه يعتقد أن نظام الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، كان يريد الأسلحة لـ"التحضير لهجوم ضد كوريا الجنوبية".

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وأُلقي القبض على وين، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية انتهت صلاحيتها منذ عام 2012، ووجهت له تهمة "التآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة"، وهو قانون اتحادي يحظر مثل هذه الشحنات. أعلن مدعون أميركيون، اعتقال صيني يدعى شينج هوا وين، في ولاية كاليفورنيا، بتهمة إرسال أسلحة وذخائر إلى كوريا الشمالية من الولايات المتحدة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".وبحسب ما ورد في الدعوى الجنائية، فإن الشاب الصيني، الذي يقيم بشكل غير قانوني في مدينة أونتاريو، متهم بإنفاق مليوني دولار لشراء أسلحة لصالح بيونغ يانغ، إذ زُعم أنه أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بأنه يعتقد أن نظام الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، كان يريد الأسلحة لـ"التحضير لهجوم ضد كوريا الجنوبية".وأُلقي القبض على وين، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية انتهت صلاحيتها منذ عام 2012، ووجهت له تهمة "التآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة"، وهو قانون اتحادي يحظر مثل هذه الشحنات.

وقال وين البالغ من العمر 41 عاماً للمحققين إن الحكومة الكورية الشمالية "طلبت منه الحصول على زي عسكري في الولايات المتحدة، ليتنكر فيه جنودها بهدف تنفيذ هجوم مفاجئ على كوريا الجنوبية".

ويواجه وين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، حال إدانته، إذ أفاد المدعون بأن جلسة محاكمته يُتوقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة. (الشرق)