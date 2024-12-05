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عربي-دولي

لإيقاف تقدم الفصائل المسلحة.. طائرات روسية تدمر جسر الرستن الذي يربط بين حماة وحمص (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:18
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دمرت طائرات حربية روسية، مساء أمس الخميس، جسر الرستن الذي يربط بين مدينتي حماة وحمص لإيقاف تقدم الفصائل المسلحة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
 
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وقال المرصد السوري، إن طائرات حربية استهدفت بغارات جسر الرستن، كما شنت غارات في محيط الجسر لقطع الطريق بين حماة وحمص وتأمين مدينة حمص.

ووفق المرصد فقد رفعت القوات الحكومية السورية "سواتر ترابية" على أوتوستراد حمص-حماة المؤدي إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وعزلت مدينتي الرستن وتلبيسة عن المدينة.

وأشار المرصد إلى أن طائرات حربية شنت أيضا غارات على أطراف مدينة الرستن الشمالية في ريف حمص، بعد دخول مجموعات من المسلحين إلى كتيبة الهندسة الواقعة عند أطراف المدينة.

وذكر المرصد أن القوات الحكومية السورية نقلت أكثر من 200 آلية عسكرية محملة بأسلحة وعتاد إلى مدينة حمص، لتعزيز مواقعها في منطقة الوعر وقرب الكليات العسكرية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لعملية قصف جسر الرستن.


وأكد وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، في بيان، مساء الخميس، أن الجيش يخوض معركة شرسة مع التنظيمات المسلحة، مشيرا إلى أن الانسحاب من حماة تكتيكي.(سكاي نيوز)



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