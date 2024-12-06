Advertisement

عربي-دولي

ساليفان يتعهد لكييف بتزويدها بكميات كبيرة من الأسلحة حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
06-12-2024 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1288661-638690699577951899.png
Doc-P-1288661-638690699577951899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان خلال اجتماع مع أندريه يرماك مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي بتزويد كييف بمئات الآلاف من القذائف والصواريخ ومئات المدرعات حتى منتصف كانون الثاني. 
 
Advertisement
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن "جيك ساليفان عقد لقاءا لأكثر من ساعة يوم الخميس مع أندريه يرماك، وتعهد بتزويد أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية وآلاف الصواريخ ومئات المدرعات بحلول منتصف كانون الثاني".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وعدت أيضا بدعم أوكرانيا في ما يتعلق بالقوى البشرية، وعرضت تدريب جنود جدد في مواقع خارج الأراضي الأوكرانية.

وأضافت أنه تمت الموافقة تقريبا على قروض بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا، والتي سيتم توفيرها من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.

كما تحدثت الصحيفة عن ربط الولايات المتحدة لذلك بعدد من العقوبات الجديدة التي سيتم فرضها في الأسابيع المقبلة، بهدف تعقيد قدرة روسيا على مواصلة العمليات العسكرية والتي من المفترض أيضا أن تعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات. (روسيا اليوم) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:32 | 2024-12-06
02:31 | 2024-12-06
02:07 | 2024-12-06
01:37 | 2024-12-06
01:22 | 2024-12-06
01:14 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24