ساليفان يتعهد لكييف بتزويدها بكميات كبيرة من الأسلحة حتى هذا التاريخ

تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان خلال اجتماع مع أندريه يرماك مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي بتزويد كييف بمئات الآلاف من القذائف والصواريخ ومئات المدرعات حتى منتصف كانون الثاني.

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وذكرت صحيفة "الغارديان" أن "جيك ساليفان عقد لقاءا لأكثر من ساعة يوم الخميس مع أندريه يرماك، وتعهد بتزويد أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية وآلاف الصواريخ ومئات المدرعات بحلول منتصف كانون الثاني".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وعدت أيضا بدعم أوكرانيا في ما يتعلق بالقوى البشرية، وعرضت تدريب جنود جدد في مواقع خارج الأراضي الأوكرانية.



وأضافت أنه تمت الموافقة تقريبا على قروض بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا، والتي سيتم توفيرها من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.



كما تحدثت الصحيفة عن ربط الولايات المتحدة لذلك بعدد من العقوبات الجديدة التي سيتم فرضها في الأسابيع المقبلة، بهدف تعقيد قدرة روسيا على مواصلة العمليات العسكرية والتي من المفترض أيضا أن تعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات. (روسيا اليوم)