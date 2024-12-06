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عربي-دولي
إسرائيل تزعم القضاء على قادة بارزين في حماس
Lebanon 24
06-12-2024
|
02:31
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك تمكنا من القضاء على عدد من القادة البارزين في كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس، الذين كانوا وراء الهجوم الذي استهدف كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الاول الماضي.
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وأضاف أدرعي أن "العملية المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك أسفرت عن قصف طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي لعدد من العناصر الكبيرة في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس خلال الأسبوع المنصرم".
ومن بين القادة الذين تم استهدافهم:
-مجدي عقيلان، نائب قائد كتيبة الشاطئ وقائد سرية فيها، والذي شارك في الهجوم على كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الأول وأشرف على العديد من الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط قطاع غزة.
ممدوح المهنا، الذي شغل منصبًا رفيعًا في منظومة الأنفاق في لواء مدينة غزة التابع لحماس، والذي اقتحم الحدود وتسلل إلى كيبوتس ناحال عوز في السابع من تشرين الأول، بالإضافة إلى إشرافه على تخطيط وبناء الأنفاق وتدريب العناصر في هذا المجال.
-أحمد سويدان، قائد سرية في كتيبة الشاطئ، الذي تورط في عمليات اختطاف مواطنين إسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.
وزعم أدرعي أن "العناصر من كتيبة الشاطئ ولواء مدينة غزة كانوا ضالعين في مخططات هجومية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي". وأكد أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل لاستهداف كل من يروج الأنشطة الهجومية ضد مواطني دولة إسرائيل".
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