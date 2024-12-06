Advertisement

عربي-دولي

درعا.. جبهة المعارك الجديدة

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1288747-638690786527655574.png
Doc-P-1288747-638690786527655574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت تظهر على الساحة السورية بوادر اشتعال جبهة جديدة قد تكون من أكثر الجبهات التي يخشاها الجيش السوري وهي جبهة درعا في جنوب البلاد التي تعد حاضنة رئيسة للمعارضة.
 
وهاجم مقاتلون محليون صباح اليوم، حاجزًا تابعًا للمخابرات الجوية في قرية الجبيلية بريف  درعا الغربي، ما أسفر عن انسحاب عناصر الحاجز من مواقعهم وسط حالة من التوتر في المنطقة.
Advertisement

وبحسب تجمع أحرار حوران، انسحب مركز أمن الدولة من مدينة إنخل شمالي درعا باتجاه مدينة الصنمين. هذا الانسحاب يُظهر تغيرًا في تموضع القوات الأمنية للنظام في ظل تزايد الضغط من قبل المقاتلين المحليين.
 
مصادر محلية أفادت بتعرض الأطراف الغربية من مدينة نوى في ريف  درعا الغربي لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام.

ويأتي هذا القصف في إطار محاولات النظام للرد على التحركات الأخيرة للمقاتلين المحليين في المنطقة. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2024-12-06
07:25 | 2024-12-06
07:05 | 2024-12-06
07:00 | 2024-12-06
06:58 | 2024-12-06
06:48 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24