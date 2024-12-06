فيديو.. لحظة دخول الفصائل المسلحة إلى ريف حمص





هذا التطور الميداني جاء بعد محاولات من الطيران الحربي السوري لاستهداف جسر الرستن بهدف إيقاف تقدم الفصائل المسلحة، ما يسلط الضوء على معركة استراتيجية مهمة قد تكون بداية مرحلة جديدة في الصراع السوري.

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أظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات إعلامية لحظة دخول التنظيمات المسلحة إلى مدينة الرستن التابعة لمحافظة حمص، وسط تصاعد حدة المعارك في المنطقة.هذا التطور الميداني جاء بعد محاولات من الطيران الحربي السوري لاستهداف جسر الرستن بهدف إيقاف تقدم الفصائل المسلحة، ما يسلط الضوء على معركة استراتيجية مهمة قد تكون بداية مرحلة جديدة في الصراع السوري.

وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل المسلحة باتت على بعد 5 كيلومترات فقط من مدينة حمص، مشيرًا إلى أن غالبية مقاتلي هذه الفصائل هم من أبناء محافظة حمص، ما يمنحهم دراية جيدة بالجغرافيا المحلية.



وأضاف مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن الطائرات الروسية كثفت غاراتها في محاولة لمنع الفصائل من الوصول إلى هذه النقاط المهمة.



تكتسب مدينة حمص أهمية استراتيجية كبيرة في الصراع السوري، إذ كانت تعد سابقًا "عاصمة الثورة السورية" وكانت مركزًا رئيسيًا للمظاهرات المناهضة للنظام في بداية الأزمة.



كما أشار المرصد السوري إلى أن السيطرة على مدينة حمص ستكون بمثابة "المعركة الأخيرة"، حيث ستمهد الطريق للفصائل المسلحة لتقويض النظام السوري بشكل أكبر، إذا ما تم تنفيذ الهجوم بنجاح.



يشير هذا التصعيد الميداني إلى أن معركة حمص قد تكون من أكبر المحطات في الصراع السوري، حيث تكتسب المدينة أهمية خاصة على الصعيد العسكري والسياسي.



دخول التنظيمات المسلحة إلى الرستن وتهديدها لمدينة حمص يشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الذي قد يكون له تداعيات كبيرة على سير الأحداث في سوريا. (سكاي نيوز)