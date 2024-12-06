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عربي-دولي

كانت المرة الأولى التي يسمع فيها صوته... نجل ترامب يثير التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:05
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أثار بارون ترامب الابن الأصغر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت المرة الأولى التي يسمع فيها صوته.


وقال المشاهدون إن هذه هي المرة الأولى التي يسمعون فيها حديث الطالب بجامعة نيويورك البالغ من العمر 18 عاما بعد أن كان غائبا في الغالب عن الحياة العامة أثناء نشأته.
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وفي المقطع، يحيي ترامب الأصغر شخصا بعيدا عن الكاميرا، ويقول: "مرحبا، كيف حالك؟ من الجميل جدا رؤيتك".

ومن ثم رد العبارة مرة أخرى عندما صافح رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC دانا وايت. وأعرب الرئيس المنتخب عن دهشته من أن الاثنين لم يلتقيا قط وسأل وايت مازحا: "هل يمكننا أن نجعله مقاتلا؟".

وقد علق عدد كبير من المتابعين على الفيديو قائلين "لديه القدرة على الكلام" وأنها المرة التي يسمع فيها أحد صوته، ونستعرض بعضها تاليا:

ومن المرجح ألا يكون ترامب المراهق، الذي ينسب إليه الفضل في مساعدة والده على مغازلة الشاب، زائرا منتظما للبيت الأبيض في المرة الثانية. فهو يعيش في منزله في برج ترامب في مانهاتن أثناء التحاقه بجامعة نيويورك في كلية ستيرن للأعما، وفقا لوالدته ميلانيا ترامب. (روسيا اليوم)
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