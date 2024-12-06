رجل الأسد المفضل.. من هو سهيل الحسن الذي قاد معركة الجيش السوري في حماة؟

عاد اسم "اللواء سهيل الحسن" وقواته "قوات النمر"، ليصبح الأكثر تداولاً بعد شهرة لا توصف اكتسبها خلال سنوات الحرب السورية الممتدة 14 عاماً.

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فالرجل الذي لطالما عرف بأنه الأهم في الجيش السوري لما حققه من تقدم ميداني أثناء سنوات الاشتباكات مع الفصائل المسلحة، استعين به لقيادة معركة الجيش السوري في حماة التي كانت الأكثر ضرواة خلال الأيام القليلة الماضية.وقد أعاد الجيش للواء سهيل الحسن، قائد الفرقة 25، ضباطه ومستشاريه الذين أُبعدوا عنه سابقًا، ليعود ويقود معركة مع كادره الأساسي الذي رافقه منذ عام 2012، لكنه اضطر بعد معارك شرسة للانسحاب بعد تقدم الفصائل، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.كما أتت هذه الخطوة تعزيزاً لجهود الجيش في التصدي لتقدم الفصائل المسلحة وتأمين المناطق الحيوية، إلا أنه لم يفلح إذ أعلن مساء الخميس الانسحاب لإعادة التموضع.إلى ذلك ترجح المصادر بأن يكون "النمر" قد انسحب مع قواته إلى حمص، تحضيراً لدفاع شرس عنها بعد أن أعلنت الفصائل التقدم نحوها.ويوصف الحسن برجل الرئيس السوري بشار الأسد المفضل، وهو مدعوم من روسيا حيث كان الضابط الوحيد الذي رافق الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017، وكان مرتديا بزة عسكرية تابعة للقيادات العسكرية الروسية.كما انتشرت صور للحسن على منصات إعلامية تابعة للحكومة السورية لدى وصوله إلى مشارف حماة، ليظهر بعدها بساعات على يده اليسرى ضمادة.