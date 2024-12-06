الحشد الشعبي: ما يجري في سوريا "شأن داخلي"

Advertisement

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، فالح الفياض، الجمعة، إن ما يجري في سوريا شأن داخلي لكن الحشد مستعد لأي طارئ.وذكر الفياض خلال الملتقى الأمني تحت عنوان "أمن واستقرار العراق" إن تداعيات كبيرة في المنطقة بدأت قبل نحو عام من فلسطين ونقلت المنطقة إلى مرحلة جديدة.واعتبر أن: "الأزمة السورية حدث داخلي ولا علاقة لنا فيه لكننا نتحسب لأي طارئ".وأضاف أن: "الأزمة السورية حدث داخلي حين تكون داخلية ولكن ليس مع مجاميع إرهابية ونحن نستذكر التاريخ القريب".وتابع: "المجاميع الإرهابية اليوم تحمل الأسماء نفسها التي حاربناها ونينوى (محافظة نينوى في العراق ومركزها الموصل) هي الميدان الأكبر الذي حارب "داعش" وغيره".وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى توسيع الصراع من أجل تخفيف الضغط عن "إسرائيل" بسبب عدوانها المستمر". (سكاي نيوز)