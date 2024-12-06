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روسيا تحدد شروط السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
06-12-2024 | 05:11
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في وقت أجرى فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثات مع الناتو بشأن خطوات الانضمام، أتى التعليق الروسي.
فقد شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا لا يمكن التوصل إليها إلا إذا تخلت كييف عن خططها للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.
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وأضاف في مقابلة أجراها معه الصحافي الأميركي، تاكر كارلسون، أن على أوكرانيا إعلاق القواعد العسكرية الغربية في البلاد وإلغاء التدريبات التي تشارك فيها قوات أجنبية.
كما رأى الوزير الروسي أن الغرب سوف يضطر إلى الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، مضيفا أنه لم يكن يوجد قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي، ولا تدريبات عسكرية على الأراضي الأوكرانية بمشاركة قوات أجنبية، حتى نيسان 2022.
كذلك لفت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، وهي ليست فقط فيما يتعلق بخط المواجهة، بل التغييرات في دستور روسيا بعد الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا.
وقال: "تلك المناطق الآن جزء من روسيا وفقاً لدستورنا، وهذه حقيقة".
(العربية)
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