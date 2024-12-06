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تقرير أميركيّ: إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نوويّة

Lebanon 24
06-12-2024 | 06:00
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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ تقريراً جديداً للإستخبارات الأميركية كشف أن إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، إذا قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم، لكن القيادة الإيرانية لم تتخذ بعد قراراً بصنع مثل هذا السلاح.
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ووفقاً لما ذكرته شبكة "سي ان ان" الإخبارية، تتمتع طهران بالقدرة على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة بسرعة، إذا اختارت ذلك بمخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60%، حسب التقرير الصادر عن الاستخبارات الوطنية.

وأضاف التقرير أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، جعلت طهران نفسها في وضع أفضل لإنتاج سلاح نووي، من خلال تخصيب المزيد من اليورانيوم، مما أدى إلى إنشاء مخزونات، تتجاوز بكثير طموحات إيران النووية المدنية المزعومة".

كما أشار التقرير إلى أن ردّ إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في نيسان الماضي، دفع المسؤولين الإيرانيين إلى مناقشة أهمية الأسلحة النووية على الردع بشكل علني، موضحاً أنه "إذا قررت إيران مواصلة إنتاج الأسلحة النووية، فإنها تمتلك البنية الأساسية والخبرة لإنتاج اليورانيوم، الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة بسرعة في عدة منشآت تحت الأرض".

وذكر التقرير أن "طهران قد تجمع أيضاً بيانات عن الحرب في أوكرانيا، عندما تستخدم روسيا الصواريخ الباليستية الإيرانية القريبة المدى هناك". (الامارات 24)
 
 
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