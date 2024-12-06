جمعا معلومات "حساسة".. اعتقال شخصين في إسرائيل بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح فيلق القدس الإيراني وجمع معلومات "حساسة" حول أنشطة الجيش الإسرائيلي.





وجاء في بيان الشاباك: "في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام وشرطة منطقة الشمال وخلال شهر تشرين الأول الماضي، تم اعتقال اثنين من سكان قرية مسعدة للاشتباه في تجنيدهما من قبل مسؤولين إيرانيين وارتكاب جرائم التجسس والاتصال مع عميل أجنبي أثناء الحرب".

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وذكر أنه "خلال التحقيق الذي أجراه الشاباك ومحكمة الشمال المركزية، تبين أن تحرير صفدي (21) عاما من سكان مسعدة وهو طالب هندسة برمجيات، كان متورطا في السنوات الأخيرة في جمع معلومات استخباراتية لصالح المحور الشيعي وبتوجيه إيراني، كل ذلك بناء على طلب والده بسام الصفدي".



وقام تحرير وفق معلومات الشرطة الإسرائيلية "بجمع معلومات حول أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة، والتي تم نقلها إلى حسام سلام توفيق زيدان، الصحفي في قناة "العالم" الإيرانية، والذي يعيش في دمشق وعمل في السنوات الأخيرة لصالح فرع فلسطين لفيلق القدس الإيراني، الذي تتمثل مهمته في مساعدة المنظمات الفلسطينية".



وذكر البيان أنه "تم تشغيل تحرير وباسم من قبل حسام زيدان، وأنه تحت إشرافه قاما بمهام الجمع بما في ذلك صور لقوات جيش الدفاع، وتحركات الدبابات، والجنود المسلحين، والمعدات، والأسلحة وأكثر من ذلك، والتي تم نقلها إلى زيدان نيابة عن فيلق القدس".



وكشف التحقيق أن "تحرير واصل عمله الأمني حتى أثناء الحرب، بما في ذلك جمع المعلومات حول أنشطة قوات الجيش وحتى حول مواقع سقوط الصواريخ"، وقد "تم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد تحرير من قبل مكتب النيابة العامة للواء الشمال تنسب إليه جرائم تتعلق بالتجسس".



أما بالنسبه لوالده بسام الصفدي، فأوضحت الشرطة أنه "في ظل عدم وجود بديل جنائي وخطورته العليا لأمن الدولة وسلامة الجمهور، وقع وزير الدفاع على أمر توقيف إداري". (روسيا اليوم)