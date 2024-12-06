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عربي-دولي

قادمة من إيران.. مجموعات أفغانية تدخل دمشق وهذا ما فعلته!

Lebanon 24
06-12-2024 | 06:42
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أفادت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، بوصول دفعة من مقاتلي فيلق "فاطميون" (المليشيات الأفغانية) إلى العاصمة السورية دمشق قادمة من طهران.

وقالت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري، إن قوة من مجاهدي (مقاتلي) فاطميون وصلت الليلة الماضية إلى سوريا، وتمركز قسم منها في العاصمة دمشق.
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وأضافت أن "المقاتلين بعدما زاروا مرقد السيدة رقية بنت الإمام الحسين في دمشق، انتشروا في مناطق مختلفة لحماية المقدسات".

وجاء هذا الانتشار للجماعات الأفغانية عقب تقدم كبير أحرزته الفصائل المسلحة السورية المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تمكنت من الاستيلاء على مدينة حماة أمس الخميس، مع انهيار في صفوف قوات الجيش السوري.

وكان فيلق "فاطميون"، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 2013 قد قاتل إلى جانب الجيش السوري منذ بدء الأزمة السورية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني  في وقت سابق، أن بلاده ستدرس أي طلب تتقدم به الحكومة السورية لإرسال العسكريين من إيران.

ويضم فيلق "فاطميون" شيعة الهزارة الأفغان، فيما يتكون فيلق "زينبيون" من شيعة باكستانيين، وهاتان المجموعتان المتشددتان مدرجتان على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2019. (إرم نيوز)
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