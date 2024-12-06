بالأرقام: عددٌ مهول من النازحين إثر المعارك في سوريا.. وتحذير عاجل!





وقال عبد الجابر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "شهدنا في الساعات الأولى التي تلت 27 تشرين الثاني الماضي ارتفاع عدد النازحين من 48 ألفا إلى نحو 280 ألف شخص"، مضيفا: "وإذا تطورت الأوضاع بمثل هذه الوتيرة، نتوقع أن يصل إجمالي عدد النازحين الذين سيحتاجون إلى مساعدتنا إلى 1.5 مليون نسمة".

Advertisement

حذر سامر عبد الجابر، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، من أن عدد المضطرين للنزوح عن مناطقهم بسبب أزمة شمال غربي سوريا قد يرتفع إلى 1.5 مليون شخص.وقال عبد الجابر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "شهدنا في الساعات الأولى التي تلت 27 تشرين الثاني الماضي ارتفاع عدد النازحين من 48 ألفا إلى نحو 280 ألف شخص"، مضيفا: "وإذا تطورت الأوضاع بمثل هذه الوتيرة، نتوقع أن يصل إجمالي عدد النازحين الذين سيحتاجون إلى مساعدتنا إلى 1.5 مليون نسمة".

وشن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي وعدد من التشكيلات المنضوية تحت ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة هجوما واسع النطاق من شمال إدلب باتجاه حلب وحماة، في 29 تشرين الثاني. وفي 30 من الشهر نفسه، أصبحت حلب تحت سيطرة الإرهابيين، وفي 5 كانون الأول غادرت القوات السورية حماة التي استولى عليها المسلحون أيضا. (روسيا اليوم)