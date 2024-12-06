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الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب في القطاع إلى 44612 شهيدا

Lebanon 24
06-12-2024 | 07:25
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 427 على التوالي، إلى 44.612 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 105.834.
وفي التقرير الإحصائي اليومي، أوضحت صحة غزة أن اليوم شهد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 32 فلسطينيًا وإصابة 95 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، إن الوضع داخل المستشفى وحوله قد وصل إلى مرحلة كارثية، مع ارتفاع عدد الشهداء والجرحى، بما في ذلك 4 شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى. 
وأوضح مدير مستشفى كمال عدوان، في تصريحات صحفية، أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأطباء، حيث لا يوجد سوى جراحين 2 غير ذوي خبرة لمواصلة العمليات الجراحية.
وأشار أبو صفية إلى أن الوفد الطبي الإندونيسي، الذي كان الفريق الطبي الوحيد المتاح لإجراء العمليات، تم إجباره على مغادرة المستشفى، ما ضاعف من معاناة المصابين، موضحًا أن الإمدادات الطبية في المستشفى على وشك النفاد، في وقت يعاني فيه مئات الضحايا من الإصابات الخطيرة.
وأشار أبو صفية إلى أن المستشفى تعرض في البداية لسلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي، مصحوبة بنيران كثيفة، ولكن لحسن الحظ لم تُسجل إصابات داخل المستشفى، موضحا أن الوضع تفاقم عندما دخل شخصان إلى المستشفى حاملين مكبر صوت، وأمرا بإخلاء جميع المرضى والنازحين وكوادر المستشفى، وأجبروهم على مغادرة المكان بالقوة.
وأعرب مدير المستشفى عن استيائه من الوضع الحالي، مطالبًا المؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال، والتي أصبحت جزءًا من روتين الحياة اليومية في المنطقة.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة للمساعدات الطبية والإمدادات العاجلة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها فرق المستشفى في تقديم الرعاية الصحية للمصابين.
 ( القاهرة 24)
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