قبل وداع عام 2024.. ماذا سيشهد شهر كانون الأوّل؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ السماء ستتزين قبل نهاية هذا العام بمجموعة من الظواهر السماوية المدهشة التي توفر فرصة رائعة لعشاق الفضاء ومراقبي السماء للاستمتاع بمشاهد استثنائية.يعرف القمر الكامل لشهر كانون الاول باسم "القمر البارد"، أو "قمر الليل الطويل". وسيكون البدر في ذروة اكتماله في صباح يوم 15 كانون الاول، وهو ما سيجعله يبدو مكتملا في مساء اليوم السابق، 14 كانون الاول، واليوم التالي، 16 كانون الاول. لذا، سيكون لديكم نافذة زمنية جيدة لرؤيته.ولا يتطلب الأمر معدات خاصة للاستمتاع بالمشهد، ولكن إذا كان لديك منظار أو تلسكوب، فستتمكنون من رؤية تفاصيل مذهلة للقمر.يُعدّ وصول كوكب المشتري إلى "المقابلة" في 7 كانون الاول، من أبرز المشاهد السماوية هذا الشهر. ويستخدم مصطلح "المقابلة" في علم الفلك للإشارة إلي وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض عند رصدهما من موقع محدد غالبا الأرض.وهذا يعني أن كوكب المشتري سيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام، وسيكون مرئيا طوال الليل، ويمكن رصده بسهولة في السماء الشرقية في وقت مبكر من المساء. وسيظل الكوكب يلمع بشكل كبير طوال أوائل كانون الاول.وإذا كنتم تجدوم صعوبة في تحديد موقعه، يمكنكم استخدام تطبيقات مثل Night Sky لتحديد مكانه بدقة.وسيكون المشتري أحد أكثر الأجسام سطوعا في السماء، لذا سيكون من السهل رؤيته إذا كانت السماء صافية.تعرف زخات شهب التوأميات بأنها واحدة من أفضل زخات الشهب في السنة، وهذا العام بدأ الحدث في 19 تشرين الثاني، لكنه سيستمر إلى 24 كانون الاول، مع بلوغه ذروته في 13 كانون الاول 2024.وسيكون أفضل وقت لرؤية زخات الشهب بدءا من ليلة 13 كانون الاول وحتى الساعات الأولى من صباح 14 كانون الاول.ومع ذلك، ستتزامن ذروة هذا الحدث مع اكتمال القمر، بحيث سيؤثر سطوعه على رؤيتك للزخات.وللاستمتاع بفرصة أفضل لرؤية الشهب، حاولوا أن تحجبوا رؤيتكم للقمر حتى بيدكم. (روسيا اليوم)