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الأردن يُغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا

Lebanon 24
06-12-2024 | 08:51
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أعلن وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية اليوم الجمعة، عن إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية في الجنوب السوريّ. (روسا اليوم)
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