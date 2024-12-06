الأردن يُغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا

أعلن وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية اليوم الجمعة، عن إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، بسبب الظروف الأمنية في الجنوب السوريّ. (روسا اليوم)



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