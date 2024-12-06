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عربي-دولي
"لدينا أولويات أخرى".. ماذا أبلغت موسكو سوريا؟
Lebanon 24
06-12-2024
|
10:35
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أبلغت روسيا، سوريا بأن أي تدخل لها سيكون محدودا وأن لديها أولويات أخرى في هذا التوقيت، وفق ما ذكرته مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" اليوم الجمعة.
ورأت أن انشغال روسيا في الحرب الأوكرانية، جعلها تغيب عن المشهد "الداعم" نوعا ما خلال التطورات الأخيرة.
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وتدخلت روسيا عسكريا لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، وتمكنت عام 2015 من استعادة بسط سيطرة الجيش السوري على الكثير من الأماكن التي خسرها نفسها اليوم بسرعة هائلة.
وتتقدم المجموعات المسلحة في سوريا بطريقة سريعة تكاد تخلو من القتال المباشر مع الجيش السوري، وسط حالة من المفاجأة بشأن سرعة التقدم والسيطرة على المدن بطريقة لا يمكن مقارنتها مع سير العمليات الموازي لأحداث عام 2011.
وتمكنت الفصائل المسلحة خلال أيام من السيطرة على مدن حلب وحماة وسط أنباء عن قرب سيطرتها على مدينة حمص. (سكاي نيوز)
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