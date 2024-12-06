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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري: التهديد الحالي يهدد أمن دول المنطقة

Lebanon 24
06-12-2024 | 12:15
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أكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، اليوم الجمعة، أن التهديد الذي تتعرض له سوريا لا يهدد أمن دمشق فقط بل يهدد أمن دول المنطقة أيضا، مشيراً إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية في الأراضي السورية أصبحت مكشوفة.
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وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي والإيراني في بغداد، اليوم، أن التصعيد الأخير تسبب بأزمة نزوح كبيرة في الوسط والشمال.
كما أوضح أن "القوات السورية تقوم بواجبها بالتصدي للهجوم الإرهابي"، وأن الجيش اضطر لتنفيذ تكتيكات لإعادة التموضع والانتشار.

 
وقال إن دمشق شددت على "ضرورة حشد الجهود لدعمها في ردع الإرهاب"، ولفت إلى أن هناك دعما واضحا للحكومة السورية في مواجهة الإرهاب.

 
 
بدوره، أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن أمن سوريا مرتبط بأمن المنطقة، مشيرا إلى أن بغداد ستحمي حدودها وأراضيها من الإرهاب.

ودعا لاجتماع طارئ في الجامعة العربية لمناقشة الوضع السوري.

 
من جهته، أكد وزير خارجية إيران ان بلاده متفقة مع العراق بشأن التعامل مع التهديدات في سوريا وان الاجتماع مع العراق وسوريا يؤكد دعم طهران وبغداد للحكومة السورية.

كما أكد دعم الحكومة السورية في مواجهة "الجماعات الإرهابية"، لافتا إلى أن ما يحصل في سوريا قد يطال العراق والأردن وتركيا إذا خرج عن السيطرة، واعتبر أن الجماعات التي تقاتل في سوريا "مصنفة إرهابية" ويجب مواجهتها.
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