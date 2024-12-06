17
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن الأوضاع في سوريا.. بيان عراقي سوري إيراني وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
06-12-2024
|
13:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران، اليوم الجمعة، في بغداد لبحث التحديات التي تواجهها المنطقة والتطورات المتسارعة على ساحة الصراع السورية.
ونشرت وزارة الخارجية العراقية بيانا مشتركا بشأن الاجتماع، جاء فيه:
Advertisement
"اجتمع وزراء خارجية جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإيرانية في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد بتاريخ 6/12/2024.تم في الاجتماع التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الأمنية الأخيرة في سوريا؟".
أضاف البيان: "تشارك الوزراء في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة، واحتماليات توسع أبعادها التي ستمثل خطرا شديدا على الدول الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها".
تابع: "أدان المشاركون الإرهاب بكافة أشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس الأمن وأكدوا على العمل الجماعي للتصدي له، وأدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان".
وأكّد البيان: "تم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام القادمة، تم التأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".
ختم :"يؤكد الوزراء على أن تهديد أمن سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التعاون والتنسيق والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة.تم التأكيد على ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموما وسوريا على وجه الخصوص". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية.. هذا مضمونها
Lebanon 24
تحذيرات لسكان الضاحية الجنوبية.. هذا مضمونها
02:15 | 2024-12-06
06/12/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة وبتضلك ملكة".. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في السعودية بفستان مكشوف شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"ملكة وبتضلك ملكة".. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في السعودية بفستان مكشوف شاهدوا كيف بدت (صور)
23:59 | 2024-12-05
05/12/2024 11:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت كل صورها.. ابنة هيفا وهبي ترتبط مُجددا بعد طلاقها وصورة تجمعها بالعريس
Lebanon 24
حذفت كل صورها.. ابنة هيفا وهبي ترتبط مُجددا بعد طلاقها وصورة تجمعها بالعريس
01:49 | 2024-12-06
06/12/2024 01:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بنبوءة جديدة.. المسلسل الأميركي الشهير "عائلة سيمبسون" يثير الجدل من جديد (صورة)
Lebanon 24
بنبوءة جديدة.. المسلسل الأميركي الشهير "عائلة سيمبسون" يثير الجدل من جديد (صورة)
00:00 | 2024-12-06
06/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة سورية قرب لبنان "مهدّدة".. مفاجأة عسكرية!
Lebanon 24
مدينة سورية قرب لبنان "مهدّدة".. مفاجأة عسكرية!
03:15 | 2024-12-06
06/12/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:40 | 2024-12-06
وزير الخارجية الإيطالي يكشف عن سبب إعادة فتح سفارة بلاده في سوريا
13:11 | 2024-12-06
ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية عن "سقوط نظام إيران"؟ إقرأوا آخر تقرير
13:00 | 2024-12-06
"إنهيار الليرة" في سوريا.. المواطنون يئنون مع "تطورات الميدان"
12:15 | 2024-12-06
وزير الخارجية السوري: التهديد الحالي يهدد أمن دول المنطقة
12:00 | 2024-12-06
أبرزها قرب لبنان.. مناطق قد تبدأ منها "حرب عالمية ثالثة"!
11:00 | 2024-12-06
أصله من الجولان ويقود معارك سوريا.. معلومات لافتة عن "أبو محمد الجولاني"
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
06/12/2024 21:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
06/12/2024 21:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
06/12/2024 21:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24