مجزرة جديدة في غزة.. 17 شهيداً وأكثر من 30 مصاباً في قصف إسرائيلي

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وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزل يعود لعائلة النادي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، متسببة باستشهاد وإصابة العشرات من قاطنيه.ولفتت إلى أن "من المرجح وصول أعداد شهداء استهداف منزل عائلة النادي لأكثر من 25 شهيدا، حيث تم حتى اللحظة إخراج 17 شهيدا وما زال هناك عدد كبير من الشهداء تحت الركام".وأعلنت طواقم إسعاف الخدمة العامة في وسط قطاع غزة في بيان، إنها "انتشلت 33 إصابة معظمهم من النساء والأطفال ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. كما تم انتشال 12 شهيدا هم أطفال ونساء وشباب عبر إسعافات الخدمة العامة من استهداف منزل يعود لعائلة النادي ومحيط المنزل في مخيم النصيرات".وأضافت أنه تم "انتشال إصابتين من استهداف مسجد النور في مخيم البريج بلوك 9، و3 إصابات أخرى منها خطيرة من استهداف شاليه يعود لعائلة الحاج غرب النصيرات".(روسيا اليوم)