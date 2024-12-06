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عربي-دولي

آخر تصريح إيراني عن "مصير الأسد".. كلامٌ غير عادي!

Lebanon 24
06-12-2024 | 16:50
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنهُ "لا يمكن التنبؤ بمصير بشار الأسد حاليا"، في وقت تقدمت فيه الفصائل المسلحة بسوريا إلى أسوار مدينة حمص.
 
وذكر عراقجي في تصريحات متلفزة إن "كثيرين تنبأوا بسقوط الأسد عام 2011 لكن هذا لم يحدث"، مُشدداً على أنَّ "المقاومة ستقوم بواجبها في سوريا". 
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وتأتي تصريحات عراقجي بعد أن قالت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة، فجر اليوم السبت، إن قواتها باتت على أسوار مدينة حُمص السورية.
 
ووجهت إدارة العمليات العسكرية ما وصفته بـ "النداء الأخير" لقوات الجيش السوري، قائلة في رسالة لهم: "هذه فرصتكم للانشقاق".
 
وقالت: "حررت قواتنا آخر قرية على تخوم مدينة حمص، وباتت على أسوارها، ومن هنا نوجه النداء الأخير لقوات النظام فهذه فرصتكم للانشقاق".
 
 
 
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