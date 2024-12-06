الولايات المتحدة حثّت مواطنيها على مغادرة سوريا فوراً

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حثّت الولايات المتحدة مواطنيها في سوريا على مغادرة البلاد فوراً في ظل سيطرة المعارضة المسلحة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في مذكرة أمنية أن "الخيارات التجارية تظل متاحة في دمشق ويجب على المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة سورية أو غير القادرين على المغادرة إعداد خطط لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة".وأضافت المذكرة أن "الوضع الأمني في سوريا لا يزال متقلباً ولا يمكن التنبؤ به مع وجود اشتباكات نشطة في جميع أنحاء البلاد".وأكدت أنه "يجب على مواطني الولايات المتحدة في سورية الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة ولكنهم غير قادرين على الوصول إلى قسم رعاية المصالح الأميركية في سفارة جمهورية التشيك الاتصال بالسفارة الأميركية في عمّان في الأردن".