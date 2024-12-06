بعد ادعاءات "وول ستريت جورنال".. الأردن ينفي مطالبة الأسد بمغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى

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قامت السفارة الأردنية في واشنطن بنفي الادعاءات التي لا أساس لها، والتي وردت في مقالة صحيفة وول ستريت جورنال بقلم إيزابيل كولز.حيث أكدت في بيان مساء أمس الجمعة أن الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة بلاده وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تماماً."خرق خطير"وقالت: "نحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة من دون التحقق المناسب من الحقائق".كما أضافت أن "صحيفة وول ستريت جورنال لم تتواصل معنا للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يشكل خرقاً خطيراً للمعايير الصحافية".فيما ختمت مؤكدة: "نحن نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب إدارة صحيفة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور".دعوة للرعاياإلى ذلك دعا الأردن مواطنيه المقيمين والموجودين في سوريا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى مخاوف أمنية بسبب "التطورات" في الدولة المجاورة.(العربية)