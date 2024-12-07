عملية نوعية في ريف حمص الشمالي.. هذا ما كشفته وزارة الدفاع السورية

بعد سيطرة الفصائل المسلحة على ريف حمص الشمالي، أعلنت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، أن وحدات من الجيش قامت بعملية نوعية في ريف حمص الشمالي.



وأفادت في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن القوات السورية المسلحة نفذت عملية نوعية "باتجاه الدار الكبيرة _ تلبيسة _ الرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات".

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كما أضافت أنه تم القضاء "على عشرات الإرهابيين وسط حالة من الذعر والتخبط والفرار الجماعي في صفوفهم، وتدمير عدد كبير من آلياتهم وعتادهم وأسلحتهم".



عدة محاور

في المقابل قالت إدارة العمليات العسكرية التي تضم "هيئة تحرير الشام" إن "قواتنا وصلت إلى مشارف مدينة حمص" وسط سوريا.



إلى ذلك صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ"العربية/الحدث" على أن جبهات القتال ستكون على عدة محاور في حمص.



في حين أكد أن الفصائل المسلحة لم تدخل مدينة حمص لغاية الآن.