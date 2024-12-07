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عربي-دولي
إسرائيل تطلب وساطة ايلون ماسك بملف الأسرى
Lebanon 24
07-12-2024
|
01:33
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فيما لا تزال المساعي الأميركية مستمرة من أجل التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويؤدي إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، يبدو أن تل أبيب سعت إلى دخول إيلون ماسك على خط هذا الملف.
فقد كشف مصدر مقرب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أنه اتصل بإيلون ماسك خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل مناقشة إحياء المحادثات إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين حاليًا في غزة.
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كما أضاف أن هيرزوغ أجرى المكالمة بناءً على طلب أفراد عائلة الأسرى الذين يأملون أن يتمكن ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، من ممارسة ضغط على جميع الأطراف المعنية لتأمين الصفقة، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن".
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