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عربي-دولي

بشأن درعا والسويداء.. هذا ما أعلنه الجيش السوري

Lebanon 24
07-12-2024 | 02:21
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أكد الجيش السوري، اليوم السبت، أنه بدأ تنفيذ إعادة انتشار لقواته في درعا والسويداء، وذلك في ظل ما اعتبرها "محاولات لإشغاله عن العمليات القتالية في حماة وحمص".

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا): "قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني وقوي ومتماسك على ذلك الاتجاه".
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وأضاف أن هذا التحرك يأتي "بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت استعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وأكد البيان أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أنها تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين وستواجه الإرهاب بكل حزم وقوة".




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