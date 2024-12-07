آخر التطورات السورية... الجيش ينسحب من القنيطرة والفصائل تقترب من دمشق

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إنسحب الجيش السوري من كامل محافظة القنيطرة وجبل الشيخ، وفق ما أفادت به قناة العربية.كما سيطرت الفصائل المعارضة المسلحة على مساحات واسعة من ريف دمشق بعد انسحاب الجيش، فيما تستعد للتقدم نحو مركز حمص وسط سوريا، بعد سيطرتها على عدة بلدات في ريف المحافظة وأطراف المدينة.وانسحب الجيش السوري من اللواء 121 في بلدة كناكر بريف دمشق.بدوره، أكد مصدر عسكري سوري أن الفصائل سيطرت على القنيطرة في الجولان السوري، قرب الحدود مع إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة رويترز.بالتزامن سيطرت فصائل مسلحة على المزيد من البلدات في درعا (جنوبا)، وسيطرت على مدينة صنمين شمال المحافظة، والتي تبعد نحو 20 كلم عن العاصمة دمشق.فيما سمعت أصوات انفجارات في ريف دمشق، إلى أن مصادر رسمية أفادت بأنها ناجمة عن قصف لمواقع مسلحين.