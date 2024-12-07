"حزب الله" يرسل عناصر إلى داخل سوريا

نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مصدر مقرب من "حزب الله"، اليوم السبت، أن "الحزب أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان".





وتقع مدينة القصير جنوب غرب مدينة حمص، وتبعد 15 كيلومتراً من الحدود اللبنانية، وهي تربط العاصمة دمشق بالساحل السوري في طرطوس واللاذقية عبر حوض العاصي.

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