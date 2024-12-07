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هل تمّ تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 06:43
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نفت المؤسسة العامة للطيران المدني السوري ما تم تداوله عن تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق الدولي.

وقال مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور إن "المطار يعمل بحركة طبيعية والرحلات تسير بشكلها المعتاد".
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وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن وقف الرحلات الجوية في المطار.

وقال القيادي في المعارضة السورية حسن عبد الغني إن قوات المعارضة سيطرت اليوم السبت على مدينة الصنمين وتقدمت إلى مسافة 20 كيلومترا من البوابة الجنوبية لدمشق.

وخسر الجيش السوري السبت سيطرته على محافظة درعا في جنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في إطار سلسلة خسائر مني بها في الميدان.
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