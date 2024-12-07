المرصد السوري: القوات السورية انسحبت من الحدود مع إسرائيل

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، السبت، لتنضم الى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".والمرصد السوري لحقوق الإنسان مقره في بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية على الأرض في سوريا.كما أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر درزية، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.وظلت قاعدة خلخلة الجوية الواقعة شمالي عاصمة المحافظة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت سيطرة الجيش، حيث تعيد القوات تجميع صفوفها.