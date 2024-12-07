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عربي-دولي

لتجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه.. هذا ما يقوم به العراق

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:32
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم السبت، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى اليوم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة".

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وأضافت أن "الاجتماع شهد بحث تطورات الأوضاع في سوريا وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة"، مبينة ان "الجانبين أكدا على أن العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري، وشددا على أهمية مراقبة التطورات بدقة واهتمام كبيرين".

ولفتت الوزارة الى ان "المباحثات تناولت مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في بغداد، والذي جمع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي عن ترحيبه بهذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتجنيب سوريا المزيد من المآسي".

وأشار الوزير العراقي بحسب بيان الوزارة إلى "خطورة تطورات الأوضاع في سوريا، وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدفق اللاجئين إلى دول الجوار".

وأوضح أن "العراق يسعى جاهدا إلى العمل على تجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه واستقراره"، مؤكدا أن "موقف العراق يتمثل في تكثيف الجهود لمواجهة أي خروقات أو تجاوزات على الحدود من قبل الجماعات الإرهابية وأن العراق مهتم بحماية حدوده وسلامة اراضيه ومنع دفع العراق بأن يكون جزءا من هذا الصراع". (روسيا اليوم)
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