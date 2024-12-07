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عربي-دولي

الرئاسة السورية تنفي مغادرة الأسد البلاد: يتابع عمله من دمشق

Lebanon 24
07-12-2024 | 09:43
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أصدرت الرئاسة السورية بيانا، يوم السبت، نفت فيه ما تردد حول مغادرة الرئيس بشار الأسد، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

وجاء في البيان: "تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى".
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 ونفت الرئاسة السورية "كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".

 وأكد البيان أن "الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".
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