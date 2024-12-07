بينهم ضباط.. ألفا جندي سوري فروا من الجبهة إلى العراق

Advertisement

بدوره، قال مسؤول عراقي أمني إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع +قوات سوريا الديموقراطية+ (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وأشار مسؤول آخر إلى أن من بين هؤلاء "الفارّين من الجبهة جرحى نقلوا إلى مستشفى القائم لتلقي العلاج".ولم يصدر أي بيان من الجيش السوري بشأن هذا التطور. (سكاي نيوز)