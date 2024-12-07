"لا يمكن لأحد أن يكسره".. الداخلية السورية: هناك طوق أمني قوي جدا على أطراف دمشق

أعلن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، أن هناك طوقا أمنيا قويا جدا على أطراف دمشق، ولا يمكن لأحد أن يكسره.



وقال خلال تفقده عمل الوحدات الشرطية في العاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "هناك طوقا أمنيا قويا جدا على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره".

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