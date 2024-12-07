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عربي-دولي

ما حقيقة الأوضاع في دمشق؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 14:35
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أكد كل من محافظ حمص ومحافظ ريف دمشق، مساء اليوم السبت، أن "لا صحة لكل ما يشاع حول دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص"، وأن "ما يحكى عن الوضع بريف دمشق في إطار الحرب الإعلامية".
وقال محافظ حمص نمير مخلوف: "لا صحة لكل ما يشاع حول دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص، وهناك معارك تدور بين قواتنا المسلحة وكل من يحاول دخول المدينة وكل كوادر المحافظة في مكاتبها وجاهزة للدفاع عن المدينة".
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بدوره، قال محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم الخليل: "ما يحكى عن الوضع بريف دمشق في إطار الحرب الإعلامية".

وأضاف الخليل: "هناك إعادة تموضع وانتشار للجيش للحفاظ على العاصمة دمشق وتأمين المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المواطنين نزحوا بسبب الشائعات ولكن بعد أن تأكدوا أنها غير صحيحة عادوا لمناطقهم"، مؤكدا أن "الوضع في حالة استقرار ولا يوجد أي تخوف والجيش والشرطة موجودون في المحافظة".

كذلك، أكد مصدر إعلامي أن "لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام الخارجية عن الوضع في دمشق"، مشيرا إلى أن "ما صدر مؤخرا من بيانات رسمية يكذب كل ما يروج ويشاع من قبل تلك الوسائل". (روسيا اليوم)
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