الأخطر في سوريا.. المعارضة تفتح أبواب سجن صيدنايا!

وقال المرصد في بيانٍ له: "فُتحت أبواب سجن صيدنايا أمام آلاف المعتقلين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية طوال حقبة حكم النظام، حيث خرج المعتقلون منه بعد معاناتهم الشديدة من شتى أشكال التعذيب الوحشي".وأعلنت فصائل المعارضة عبر موقع تلغرام قائلة: "نزف إلى الشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم، وإعلان نهاية حقبة الظلم في سجن صيدنايا".

ويأتي ذلك قبل إعلان قوات المعارضة السورية، الأحد، وبشكل رسمي، إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وذكرت المعارضة أنها دخلت العاصمة دمشق من دون أي مقاومة تذكر، مؤكدة سيطرتها على المدينة التي وصفتها بأنها "حرة" و"من دون بشار الأسد"، وفقا لما قاله، هادي البحرة، زعيم فصيل المعارضة السورية الرئيسي في الخارج.وصرح مسؤولان كبيران في الجيش السوري لوكالة "رويترز" أن الرئيس السوري، بشار الأسد، غادر العاصمة على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة صباح الأحد.كذلك، قال مصدر عسكري سوري مطلع لرويترز، صباح الأحد، إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.وقالت الفصائل السورية المعارضة إن الأسد غادر دمشق، داعية المهجرين في الخارج للعودة إلى "سوريا الحرة" بعد إعلانها دمشق "حرة من الطاغية".وذكرت فصائل المعارضة في رسائل نشرتها عبر تطبيق تلغرام "الطاغية بشار الأسد هرب"، و"نعلن مدينة دمشق حرة".