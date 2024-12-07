أين زوجة وأطفال الأسد؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى وجهة لم يتم الكشف عنها.



وبحسب الصحيفة، تأتي مغادرة الأسد بعد أن سبقه أفراد أسرته، بمن فيهم زوجته وأطفاله، إلى روسيا الأسبوع الماضي.

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