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عربي-دولي

أين زوجة وأطفال الأسد؟

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:31
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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى وجهة لم يتم الكشف عنها.

وبحسب الصحيفة، تأتي مغادرة الأسد بعد أن سبقه أفراد أسرته، بمن فيهم زوجته وأطفاله، إلى روسيا الأسبوع الماضي.
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وأعلنت قوات المعارضة السورية، الأحد، وبشكل رسمي، إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
 
 
وذكرت المعارضة أنها دخلت العاصمة دمشق من دون أي مقاومة تذكر، مؤكدة سيطرتها على المدينة التي وصفتها بأنها "حرة" و"من دون بشار الأسد"، وفقا لما قاله، هادي البحرة، زعيم فصيل المعارضة السورية الرئيسي في الخارج.
 
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