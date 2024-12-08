في إسرائيل.. هذا ما قيل عن سقوط بشار الأسد

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً أعلنت فيه ولادة "الشرق الأوسط الجديد" وذلك بعد إعلان المعارضة السورية إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، فجر الاحد.

وتقول الصحيفة إن ما شهدته الساعات الأخيرة يمثل "نقطة تحوّل تاريخي" بعدما سيطر المتمردون السوريون على مدينة حمص ومن ثم العاصمة السورية دمشق، ما أدّى إلى انهيار نظام الأسد.

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بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بعد 13 عاماً من اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، جرى إسقاط نظام الأسد، وذلك بعد 54 عاماً مرّت على مرور حكم عائلته.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ قوات الجيش السوري لم تكن منتشرة في جميع أنحاء دمشق التي دخلتها قوى المعارضة السورية، موضحة، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن ضباطاً وعناصر من النظام السوري انسحبوا من مقرّ وزارة الدفاع في دمشق.