هذا آخر ما قاله بشار الأسد قبل رحيله.. مسؤول سوري يكشف

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في تصريحات لـ"العربية"، ألقى رئيس الحكومة السورية الضوء على التطورات الدراماتيكية التي شهدتها دمشق بعد سقوط النظام، مؤكداً استمرار الجهود للحفاظ على استقرار البلاد.وأشار إلى أن "معظم الوزراء ما زالوا في دمشق"، وأن الحكومة تعمل على إعادة 400 ألف موظف إلى أعمالهم لضمان استمرارية المؤسسات. وأضاف: "اتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات، فهناك مرحلة جديدة تبدأ في البلاد."ورداً على سؤال حول مصير بشار الأسد، أوضح رئيس الحكومة: "لا معلومات لدي عن مكان الأسد ومتى غادر، وآخر تواصل لي معه كان مساء أمس." وكشف أن الأسد بدا غامضاً في تعليقه الأخير على التطورات، حيث اكتفى بالقول: "غداً نرى."كما وصف الوضع داخل وزارة الدفاع بـ"غير المفهوم"، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تأمل دائماً في الوصول إلى تسوية سلمية.وختم برسالة للشارع السوري: "نحن نبدأ اليوم مرحلة جديدة، وسنعمل على استعادة الاستقرار وإعادة بناء البلاد."