Advertisement

عربي-دولي

هذا آخر ما قاله بشار الأسد قبل رحيله.. مسؤول سوري يكشف

Lebanon 24
08-12-2024 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1289603-638692432603733938.png
Doc-P-1289603-638692432603733938.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصريحات لـ"العربية"، ألقى رئيس الحكومة السورية الضوء على التطورات الدراماتيكية التي شهدتها دمشق بعد سقوط النظام، مؤكداً استمرار الجهود للحفاظ على استقرار البلاد.

وأشار إلى أن "معظم الوزراء ما زالوا في دمشق"، وأن الحكومة تعمل على إعادة 400 ألف موظف إلى أعمالهم لضمان استمرارية المؤسسات. وأضاف: "اتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات، فهناك مرحلة جديدة تبدأ في البلاد."
Advertisement

ورداً على سؤال حول مصير بشار الأسد، أوضح رئيس الحكومة: "لا معلومات لدي عن مكان الأسد ومتى غادر، وآخر تواصل لي معه كان مساء أمس." وكشف أن الأسد بدا غامضاً في تعليقه الأخير على التطورات، حيث اكتفى بالقول: "غداً نرى."

كما وصف الوضع داخل وزارة الدفاع بـ"غير المفهوم"، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تأمل دائماً في الوصول إلى تسوية سلمية.

وختم برسالة للشارع السوري: "نحن نبدأ اليوم مرحلة جديدة، وسنعمل على استعادة الاستقرار وإعادة بناء البلاد."





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2024-12-08
04:37 | 2024-12-08
04:00 | 2024-12-08
03:48 | 2024-12-08
03:38 | 2024-12-08
03:35 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24