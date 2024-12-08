بالفيديو.. شاهدوا لحظة تحرير سجينات صيدنايا

صور إطلاق سراح معتقلات برفقة أطفال من سجن صيدنايا#قناة_العربية#سوريا pic.twitter.com/sCh0HR8TfS
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 8, 2024
صور إطلاق سراح معتقلات برفقة أطفال من سجن صيدنايا#قناة_العربية#سوريا pic.twitter.com/sCh0HR8TfS
لحظة تحرير سجينات من #صيدنايا في ريف #دمشق#سوريا #بشار_الأسد #المعارضة_السورية #المعارضه_السوريه #lebanon24 pic.twitter.com/s8b09H8TWh
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 8, 2024
لحظة تحرير سجينات من #صيدنايا في ريف #دمشق#سوريا #بشار_الأسد #المعارضة_السورية #المعارضه_السوريه #lebanon24 pic.twitter.com/s8b09H8TWh