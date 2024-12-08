بالفيديو.. شاهدوا لحظة تحرير سجينات صيدنايا

صور إطلاق سراح معتقلات برفقة أطفال من سجن صيدنايا#قناة_العربية#سوريا pic.twitter.com/sCh0HR8TfS — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 8, 2024 Advertisement

وقبل صيدنايا، تم إخراج أكثر من 3500 سجين من سجن حمص المركزي، الواقع شمال المدينة.

انتشر على مواقع التواصل صور لخروج نساء وأطفال من سجن صيدنايا في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.