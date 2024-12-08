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عربي-دولي

بالفيديو.. شاهدوا لحظة تحرير سجينات صيدنايا

Lebanon 24
08-12-2024 | 02:41
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انتشر على مواقع التواصل صور لخروج نساء وأطفال من سجن صيدنايا في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
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وقبل صيدنايا، تم إخراج أكثر من 3500 سجين من سجن حمص المركزي، الواقع شمال المدينة.

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