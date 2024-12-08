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عربي-دولي

بعد التطورات السورية.. كيف هي الأوضاع على الحدود العراقية؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:37
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أكدت قوات الحدود العراقية أن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.
 
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر". مضيفة أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".
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وتابعت أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل". (روسيا اليوم)
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