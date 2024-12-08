خبر جديد عن مُغادرة بشار الأسد سوريا... إليكم ما كشفته صحيفة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يبلغ الحكومة والجيش قبل مغادرته.

وأضافت أن "الأسد أخفى عن قادة الجيش المقربين منه خطته للمغادرة".