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عربي-دولي

خبر جديد عن مُغادرة بشار الأسد سوريا... إليكم ما كشفته صحيفة

Lebanon 24
08-12-2024 | 05:50
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يبلغ الحكومة والجيش قبل مغادرته.
 
وأضافت أن "الأسد أخفى عن قادة الجيش المقربين منه خطته للمغادرة". 
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