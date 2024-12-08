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إقتصاد
عن مصير مصرف سوريا المركزي... هذا ما كشفه حاكمه
Lebanon 24
08-12-2024
|
06:36
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أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة أن "أمن المصرف مستقر حاليا وبات في عهدة مقاتلي العمليات العسكرية".
وقال إن المصرف تعرض لحوادث سرقة، مضيفاً أن "عملية السطو على المصرف كان مخططا لها".
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