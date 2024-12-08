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تحذير من حرب أهلية في سوريا.. ووزير العدل يُجيب

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:20
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قال وزير العدل السوري أحمد السيد أن أحمد الشرع شدد على عدم استهداف الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن رئيس الوزراء اتفق مع الشرع على التهدئة.
وقال "أحمد الشرع (زعيم "هيئة تحرير الشام") لعب دورا كبيرا وسيسجل في التاريخ".
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وأكد وزير العدل أن سوريا لن تتجه لحرب أهلية، موضحا أن "عملية الانتقال السياسي ستكون سلسة".
ولفت وزير العدل الى أن الرئيس السوري بشار الأسد تجاهل أصوات المعارضة وملايين النازحين، موضحا أنه كان على الأسد استيعاب المعارضة والتفاوض معها.
وردا على سؤال، قال وزير العدل السوري إنه "لم يتم إخطار الحكومة بمغادرة الأسد على الإطلاق.. لا أحد يعرف وجهة الأسد وماذا حل به". وقال "كان على الأسد إلقاء بيان تنحي أمام السوريين".
وتابع قوله إنه "لم نتوقع سقوط النظام بهذه السرعة لكن الأمر كان واضحا"، مشيرا الى أن "غالبية الوزراء موجودون في دمشق".
ودعا وزير العدل السوري الى "أن تعود سوريا إلى هويتها العربية.. نظام الأسد استبدادي وكان لا بد أن ينتهي.. سوريا انتصرت بسقوط نظام الأسد".
واشار الى وجود مداتيت بجرائم مدنية أطلق سراحهم كانوا من بين المعتقلين.
(العربية)
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